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В Нидерландах Голодомор признали геноцидом украинского народа, — Зеленский

7 июля 2023 09:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Нидерландах Голодомор признали геноцидом украинского народа, — Зеленский
Владимир Зеленский с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом украинского народа. Такое решение для Украины очень важно.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Называть вещи своими именами — это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения таких страшных преступлений. Благодарен Нидерландам за сильную и комплексную поддержку Украины в нашей борьбе за будущее Украины и всего свободного мира", — подчеркнул Зеленский.

Скриншот сообщения

Признание парламентом Словакии

Ранее Парламент Словакии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Украинские власти поблагодарили за соответствующее решение.

Напомним, палата общин парламента Великобритании приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее решение было принято единогласно.

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