В Нидерландах Голодомор признали геноцидом украинского народа, — Зеленский
Палата представителей Нидерландов признала Голодомор геноцидом украинского народа. Такое решение для Украины очень важно.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Поддержка Нидерландов
"Называть вещи своими именами — это ключевая предпосылка справедливости и недопущение повторения таких страшных преступлений. Благодарен Нидерландам за сильную и комплексную поддержку Украины в нашей борьбе за будущее Украины и всего свободного мира", — подчеркнул Зеленский.
Признание парламентом Словакии
Ранее Парламент Словакии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом против украинского народа. Украинские власти поблагодарили за соответствующее решение.
Напомним, палата общин парламента Великобритании приняла резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Соответствующее решение было принято единогласно.