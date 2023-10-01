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На выборах в Словакии победу одержала партия пророссийского экс-премьера Роберта Фицо

1 октября 2023 18:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
На выборах в Словакии победу одержала партия пророссийского экс-премьера Роберта Фицо
Роберт Фицо. Фото: google.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

По результатам недавних выборов, предварительные данные отражают, что экс-премьер Роберт Фицо одержал победу на парламентских выборах в Словакии, проведя кампанию за прекращение военной поддержки Украины. Данные на избирательных участках указывают, что Фицо вместе с его социал-демократической партией Smer-SSD смогли получить 22,9% голосов.

Об этом говорится на портале dennikn.sk.

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 В сообщении говорится, что предварительные результаты еще не обеспечивает ему абсолютного большинства в парламенте, и чтобы сформировать коалиционное правительство, Фицо будет нуждаться в поддержке союзников.

Также сообщается, что либеральный прозападный политический новичок "Прогрессивная Словакия" оказалась на втором месте, набрав 17,9 процентов голосов.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто высказал удовлетворение в связи с итогами выборов в Словакии. По его мнению, эти выборы открывают возможность формирования стабильного кабинета министров в Словакии и улучшения отношений между Венгрией и Словакией. Он также подчеркнул, что Роберт Фицо схож с ним во взглядах на конфликт, миграционные вопросы и гендерные темы. 

Премьер-министр Людовит Одор отметил, что уважает итоги голосования, отмечая, что они отражают мнение общества. Он подчеркнул важность совместного анализа полученных результатов и задал вопрос о том, какое направление выберет страна. Он добавил, что ответ на этот вопрос может не удовлетворить всех граждан. 

Президент Чехии Петр Павел заявил о необходимости уважения к выбору словацкого народа и подчеркнул, что для Чехии важно поддерживать особые отношения со Словакией.

Напомним, что 30 сентября в Словакии прошли досрочные парламентские выборы. По предварительным результатам, пророссийская партия SMER-SD опережает проевропейские силы.

Также мы сообщали, что что лидер избирательной кампании в Словакии и бывший премьер Роберт Фицо планирует отменить военную и политическую поддержку Украины. Он считает, что ни одно количество поступающего в Украину западного вооружения не изменит ход войны.

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