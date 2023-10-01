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"У нас больше проблем": победитель выборов в Словакии намерен прекратить помощь Украине

1 октября 2023 19:30
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"У нас больше проблем": победитель выборов в Словакии намерен прекратить помощь Украине
Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Eva Kornikova
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Лидер партии Smer-SD Роберт Фицо, праздновавший победу на парламентских выборах в Словакии, повторно выразил свои планы прекратить поддержку Украины. По его словам, в Словакии больше проблем, чем в Украине.

Об этом сообщает AP.

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"Сложности, с которыми сталкиваются люди в Словакии, значительнее тех, что имеются в Украине", — сказал он.

Он также указал на свою готовность приступить к диалогу с другими политическими силами о создании коалиционного кабинета министров, как только президент Зузана Чапутова обратится с таким запросом к нему.

"Мы здесь и готовы взять на себя ответственность. Мы извлекли уроки из прошлого, стали более компетентными. У нас четкий взгляд на то, как должно функционировать правительство", — подчеркнул Фицо.

Фицо не согласен с санкциями против РФ

В сообщении указывается, что Фицо выражает несогласие с санкциями ЕС против России, задает себе вопрос о возможности Украины вытеснить вторгшиеся российские войска и стремится препятствовать вступлению Украины в НАТО. 

Он предлагает, чтобы вместо поставок оружия в Киев ЕС и США использовали свой авторитет для поощрения России и Украины до заключения компромиссного мирного договора.

Напомним, что по результатам недавних выборов предварительные данные отражают, что экс-премьер Роберт Фицо одержал победу на парламентских выборах в Словакии, проведя кампанию за прекращение военной поддержки Украины. Данные на избирательных участках указывают, что Фицо вместе с его социал-демократической партией Smer-SSD смогли получить 22,9% голосов.

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