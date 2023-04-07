В МИД Украины резко отреагировали на скандальное крымское предложение президента Бразилии

Украинские дипломаты ответили Луле да Силви / Фото: Reuters

Министерство иностранных дел Украины отвергло предложение президента Бразилии Лулы да Силвы признать аннексию Крыма в обмен на завершение войны. Украина не торгует своими территориями.

Об этом написал на своей Facebook-странице представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

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Ответ МИД бразильскому президенту

В Министерстве иностранных дел Украины резко ответили на предложение президента Бразилии уступить россию Крыму для возможного завершения войны.

"Украина не торгует своими территориями", — подчеркнул спикер МИД Олег Николенко.

Позиция Украины не изменилась

Он подчеркнул, что не существует никаких политических, юридических или моральных причин, почему Украина должна уступить Крым.

Поэтому, отметил представитель украинского министерства, позиция Украины остается неизменной: "Любые посреднические усилия для восстановления мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН" .

Напомним, что бразильский президент Лула Игнасио да Силва признал, что президент россии владимир путин не может достичь всех целей, которые были поставлены перед началом "специальной военной операции".

Но, добавил глава Бразилии, Президент Украины Владимир Зеленский тоже не может достичь всего, о чем говорит.

Поэтому бразильский президент заявил, что Украина якобы должна согласиться с аннексией россии в обмен на прекращение войны.