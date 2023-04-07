Президент Бразилії зробив скандальну заяву щодо Криму: що пропонує Лула да Сілва
Бразильський президент Луїс Ігнасіо да Сілва заявив, що Україна може погодитися на російську анексію Криму. Це нібито припинить війну і встановить мир у регіоні.
Про це повідомляє Le Figaro.
Слабкість росії
Бразильський президент Лула Ігнасіо да Сілва визнав, що президент росії володимир путін не може досягти усіх цілей, які були поставлені перед початком "спеціальної військової операції" (так в росії називають повномасштабну війну, розв’язану 24 лютого 2022 року в Україні. — Ред.).
Але, додав очільник Бразилії, Президент України Володимир Зеленський також не може досягти усього, про що говорить (звільнення усієї території країни. — Ред.).
Що Лула пропонує Україні
Тож бразильський президент заявив, що Україна нібито має погодитися із анексією росії Криму в обмін на припинення війни.
Це буцімто принесе у світ спокій.
Лула да Сілва зазначив, що планує обговорити цей план із главою Китаю Сі Цзіньпіном.
Нагадаємо, у березні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що Бразилія може зробити "винятковий" внесок у припинення війни та повернення до миру в Україні. Він висловив готовність обговорити мирні переговори про війну в Україні з главою КНР Сі Цзіньпіном.
Фото: Reuters