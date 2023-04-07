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Президент Бразилії зробив скандальну заяву щодо Криму: що пропонує Лула да Сілва

7 квітня 2023 11:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Президент Бразилії Лула да Сілва
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Бразильський президент Луїс Ігнасіо да Сілва заявив, що Україна може погодитися на російську анексію Криму. Це нібито припинить війну і встановить мир у регіоні.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Слабкість росії

Бразильський президент Лула Ігнасіо да Сілва визнав, що президент росії володимир путін не може досягти усіх цілей, які були поставлені перед початком "спеціальної військової операції" (так в росії називають повномасштабну війну, розв’язану 24 лютого 2022 року в Україні. — Ред.).

Але, додав очільник Бразилії, Президент України Володимир Зеленський також не може досягти усього, про що говорить (звільнення усієї території країни. — Ред.). 

Що Лула пропонує Україні

Тож бразильський президент заявив, що Україна нібито має погодитися із анексією росії Криму в обмін на припинення війни.

Це буцімто принесе у світ спокій. 

Лула да Сілва зазначив, що планує обговорити цей план із главою Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, у березні президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що Бразилія може зробити "винятковий" внесок у припинення війни та повернення до миру в Україні. Він висловив готовність обговорити мирні переговори про війну в Україні з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Фото: Reuters

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