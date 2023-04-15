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У МЗС розповіли, скільки країн уже працюють над створення спецтрибуналу для Путіна

15 квітня 2023 13:54
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
У МЗС розповіли, скільки країн уже працюють над створення спецтрибуналу для Путіна
Президент Росії Володимир Путін на концерті з нагоди Дня космонавтики в Москві, 12 квітня 2023 року. Фото: Sputnik/Sergei Karpukhin via REUTERS
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Коста-Рика приєдналася до створення спецтрибуналу над Росією за агресію проти України. Таким чином, над створення спецтрибуналу працює уже 34 держави світу. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

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Кулеба зазначив, що провів переговори із главою МЗС Коста-Рики Арнольдо Тіноко.

"Коста-Рика вирішила приєднатися до основної групи спеціального трибуналу у справі про злочин агресії проти України, довівши загальну кількість держав до 34", — повідомив за підсумками розмови голова української дипломатії.

Кулеба додав, що також обговорив із колегою шляхи подальшого розвитку двосторонньої співпраці України та Коста-Рики.

Нагадаємо, наприкінці січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила рішення, яким затвердила свої вимоги щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Відповідно до резолюції, Росія та Білорусь спільно відповідатимуть за злочини проти України. 

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки підтримують створення трибуналу для суду над російськими агресорами. Цей трибунал має бути заснований на судовій системі України.

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