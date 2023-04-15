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В МИД рассказали, сколько стран уже работают над созданием спецтрибунала для Путина

15 апреля 2023 13:54
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В МИД рассказали, сколько стран уже работают над созданием спецтрибунала для Путина
Президент России Владимир Путин на концерте по случаю Дня космонавтики в Москве 12 апреля 2023 года. Фото: Sputnik/Sergei Karpukhin via REUTERS
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Коста-Рика присоединилась к созданию спецтрибунала над Россией за агрессию против Украины. Таким образом, над созданием спецтрибунала работает уже 34 государства мира.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Кулеба отметил, что провел переговоры с главой МИД Коста-Рики Арнольдо Тиноко.

"Коста-Рика решила присоединиться к основной группе специального трибунала по делу о преступлении агрессии против Украины, доведя общее количество государств до 34", — сообщил по итогам разговора глава украинской дипломатии.

Кулеба добавил, что также обсудил с коллегой пути дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Украины и Коста-Рики.

Напомним, в конце января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение, утвердившее свои требования по созданию специального трибунала по преступлению агрессии. Согласно резолюции, Россия и Беларусь будут совместно отвечать за преступления против Украины.

Сообщалось также, что Соединенные Штаты Америки поддерживают создание трибунала для суда над российскими агрессорами. Этот трибунал должен быть основан на судебной системе Украины.

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