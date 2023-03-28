​​Держдеп США підтримує ідею міжнародного трибуналу для засудження росії

Представниця Державного департаменту США Бет Ван Скаак

Сполучені Штати Америки підтримують створення трибуналу для суду над російськими агресорами. Цей трибунал має бути заснований на судовій системі України.

Про це повідомляє видання "Голос Америки".

США за трибунал

Посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак заявила під час виступу на конференції в Католицькому університеті Америки, що її відомство виступає за засудження російського агресора.

"Зараз, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України”, — наголосила Ван Скаак.

Формат трибуналу

За словами Ван Скаак, у Держдепі розглядали різні формати трибуналу, зважували усі "за" та "проти".

У підсумку, зазначила представниця Державного департаменту США, найоптимальнішим варіантом визнали створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України.

Нагадаємо, Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних рф проти України. Автори війни, включно з путіним, отримають вироки.

Також ми писали, що Україна разом зі Спільною слідчою групою та Євроюстом підписала угоду про створення у Гаазі Міжнародного центру розслідування агресії рф. Очікується, що він має запрацювати вже цього літа.

Фото: "Голос Америки"