В МИД россии истерически прокомментировали идею переименования россии в "московию"

Захарова перепутала Зеленского с путиным

В министерстве иностранных дел россии заявили, что переименование россии в "московию" станет еще одним свидетельством строительства в Украине "анти-россии". Также в ведомстве Лаврова забыли, кого именно в мире называют "бункерным".

Об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел российской федерации Мария Захарова написала на своем Telegram-канале.

Спутала Зеленского с путиным

Захарова прокомментировала петицию о переименовании россии в "московию" в привычном для себя хамском стиле.

Да, она обозвала Зеленского, заявив, что "бункерный ежедневно доказывает нашу правоту".

Известно, что прозвище "бункерный дед" приклеилось к владимиру путину, который после начала войны почти не появляется на публике.

В то время как Зеленский уже на второй день войны записал видео на одной из улиц Киева.

Анти-россия

Захарова также заявила, что идея переименования россии в "московию" подтверждает российские фейки об Украине.

"Вот еще одно свидетельство о попытке создания из Украины "анти-россии", — написала пресс-секретарь МИД россии.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию о переименовании россии в "московию". Глава государства отметил, что такие вопросы являются компетенцией Кабмина и попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проработать варианты с возможностью переименования страны-агрессора.

Добавим, что еще до войны, в январе 2022 года, фракция партии "Голос" в Киевском городском совете предложила переименовать россию в московию.

Фото: "Студенческий журнал МГИМО"