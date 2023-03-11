В МИД россии истерически прокомментировали идею переименования россии в "московию"
В министерстве иностранных дел россии заявили, что переименование россии в "московию" станет еще одним свидетельством строительства в Украине "анти-россии". Также в ведомстве Лаврова забыли, кого именно в мире называют "бункерным".
Об этом пресс-секретарь министерства иностранных дел российской федерации Мария Захарова написала на своем Telegram-канале.
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Спутала Зеленского с путиным
Захарова прокомментировала петицию о переименовании россии в "московию" в привычном для себя хамском стиле.
Да, она обозвала Зеленского, заявив, что "бункерный ежедневно доказывает нашу правоту".
Известно, что прозвище "бункерный дед" приклеилось к владимиру путину, который после начала войны почти не появляется на публике.
В то время как Зеленский уже на второй день войны записал видео на одной из улиц Киева.
Анти-россия
Захарова также заявила, что идея переименования россии в "московию" подтверждает российские фейки об Украине.
"Вот еще одно свидетельство о попытке создания из Украины "анти-россии", — написала пресс-секретарь МИД россии.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию о переименовании россии в "московию". Глава государства отметил, что такие вопросы являются компетенцией Кабмина и попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля проработать варианты с возможностью переименования страны-агрессора.
Добавим, что еще до войны, в январе 2022 года, фракция партии "Голос" в Киевском городском совете предложила переименовать россию в московию.
Фото: "Студенческий журнал МГИМО"