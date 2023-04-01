У МЗС Литви пожартували над початком головування рф в Радбезі ООН

Головування щомісяця переходить до іншої країни-члена

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс саркастично привітав росію з початком головування в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Про це він написав у Twitter.

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"Вітаємо росію з початком головування в Раді Безпеки ООН! З нетерпінням чекаємо на енергійні дискусії щодо пропозиції України про місце призначення ваших військових кораблів", — зазначив міністр.

Congratulations Russia on assuming the Presidency of the UN Security Council! Looking forward to some energetic discussions on Ukraine's proposal for the destination of your warships. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) April 1, 2023

Нагадаємо, що росія з 1 квітня почала головувати у Радбезі ООН. Як відомо, головування щомісяця переходить до іншої країни-члена.

До складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН, включно з росією, Великою Британією, Францією, США та Китаєм, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.