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У МЗС Литви пожартували над початком головування рф в Радбезі ООН

1 квітня 2023 14:01
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Головування  щомісяця переходить до іншої країни-члена
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс саркастично привітав росію з початком головування в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Про це він написав у Twitter.

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"Вітаємо росію з початком головування в Раді Безпеки ООН! З нетерпінням чекаємо на енергійні дискусії щодо пропозиції України про місце призначення ваших військових кораблів", — зазначив міністр.

Нагадаємо, що росія з 1 квітня почала головувати у Радбезі ООН. Як відомо, головування  щомісяця переходить до іншої країни-члена.

До складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН, включно з росією, Великою Британією, Францією, США та Китаєм, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

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