В МИД Литвы пошутили над началом председательства россии в Совбезе ООН

Председательство ежемесячно переходит к другой стране-члене.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис саркастически поздравил россию с началом председательства в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Об этом он написал в Twitter .

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" Поздравляем россию с началом председательства в Совете Безопасности ООН! С нетерпением ждем энергичных дискуссий относительно предложения Украины о месте назначения ваших военных кораблей ", - отметил министр.

Congratulations Russia on assuming the Presidency of the UN Security Council! Looking forward to some energetic discussions on Ukraine's proposal for the destination of your warships. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) April 1, 2023

Напомним, что россия с 1 апреля начала председательствовать в Совбезе ООН . Как известно, председательство ежемесячно переходит к другой стране-члене.

В состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включая россию, Великобританию, Францию, США и Китай, имеющие право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.