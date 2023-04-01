В МИД Литвы пошутили над началом председательства россии в Совбезе ООН
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис саркастически поздравил россию с началом председательства в Совбезе Организации Объединенных Наций.
Об этом он написал в Twitter .
В МИД Литвы пошутили над рф
" Поздравляем россию с началом председательства в Совете Безопасности ООН! С нетерпением ждем энергичных дискуссий относительно предложения Украины о месте назначения ваших военных кораблей ", - отметил министр.
Congratulations Russia on assuming the Presidency of the UN Security Council! Looking forward to some energetic discussions on Ukraine's proposal for the destination of your warships.— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) April 1, 2023
Напомним, что россия с 1 апреля начала председательствовать в Совбезе ООН . Как известно, председательство ежемесячно переходит к другой стране-члене.
В состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включая россию, Великобританию, Францию, США и Китай, имеющие право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.