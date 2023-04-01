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В МИД Литвы пошутили над началом председательства россии в Совбезе ООН

1 апреля 2023 14:01
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Председательство ежемесячно переходит к другой стране-члене.
- Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис саркастически поздравил россию с началом председательства в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Об этом он написал в Twitter .

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" Поздравляем россию с началом председательства в Совете Безопасности ООН! С нетерпением ждем энергичных дискуссий относительно предложения Украины о месте назначения ваших военных кораблей ", - отметил министр.

Напомним, что россия с 1 апреля начала председательствовать в Совбезе ООН . Как известно, председательство ежемесячно переходит к другой стране-члене.

В состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включая россию, Великобританию, Францию, США и Китай, имеющие право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

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