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У МЗС Латвії розповіли як ставляться до вступу України до ЄС

9 травня 2023 10:21
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
У МЗС Латвії розповіли як ставляться до вступу України до ЄС
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: Facebook Edgars Rinkēvičs
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У День Європи, міністр закордонних справ Латвії, Едгарс Рінкевичс поділився у соцмережах думками щодо вступу України до ЄС.

Публікацію політик розмістив на сторінці у Facebook.

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У День Європи, 9 травня, чимало світових політиків вітають зі святом Україну, яка захищає не лише власний суверенітет, а й рятує від російської агресії вільний світ. Так, міністр закордонних справ Латвії, Едгарс Рінкевичс опублікував у своїх соцмережах слова підтримки України. 

"Я передаю щирі вітання всім європейцям, а особливо всім українцям, які боронять Європу від російського імперіалізму та плекають наші спільні цінності — свободу", — зазначив політик у дописі. 

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Також Рінкевичс додав, що Латвія підтримує Україну у її бажанні повернутися до європейської сім'ї.

"Ми хочемо, щоб Україна найближчим часом стала членом ЄС", — написав він. 

Нагадаємо, у Латвії нещодавно відбувся мітинг проти втручання Росії в політику країни. А тим часом Урсула фон дер Ляєн запропонувала членам ЄС ввести нові санкції проти Росії.У День Європи політикиня прибула до Києва з візитом. 

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