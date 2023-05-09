У МЗС Латвії розповіли як ставляться до вступу України до ЄС

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. Фото: Facebook Edgars Rinkēvičs

У День Європи, міністр закордонних справ Латвії, Едгарс Рінкевичс поділився у соцмережах думками щодо вступу України до ЄС.

Публікацію політик розмістив на сторінці у Facebook.

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У День Європи, 9 травня, чимало світових політиків вітають зі святом Україну, яка захищає не лише власний суверенітет, а й рятує від російської агресії вільний світ. Так, міністр закордонних справ Латвії, Едгарс Рінкевичс опублікував у своїх соцмережах слова підтримки України.

"Я передаю щирі вітання всім європейцям, а особливо всім українцям, які боронять Європу від російського імперіалізму та плекають наші спільні цінності — свободу", — зазначив політик у дописі.

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Також Рінкевичс додав, що Латвія підтримує Україну у її бажанні повернутися до європейської сім'ї.

"Ми хочемо, щоб Україна найближчим часом стала членом ЄС", — написав він.

Нагадаємо, у Латвії нещодавно відбувся мітинг проти втручання Росії в політику країни. А тим часом Урсула фон дер Ляєн запропонувала членам ЄС ввести нові санкції проти Росії.У День Європи політикиня прибула до Києва з візитом.