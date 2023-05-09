В МИД Латвии рассказали, как относятся к вступлению Украины в ЕС

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: Facebook Edgars Rinkēvičs

В День Европы, министр иностранных дел Латвии, Эдгарс Ринкевичс поделился в соцсетях мнением о вступлении Украины в ЕС.

Публикацию политик разместил на странице в Facebook.

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В День Европы, 9 мая, многие мировые политики поздравляют с праздником Украину, которая защищает не только собственный суверенитет, но и спасает от российской агрессии свободный мир. Так, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс опубликовал в своих соцсетях слова поддержки Украины.

"Я передаю искренние поздравления всем европейцам, особенно всем украинцам, которые защищают Европу от российского империализма и лелеют наши общие ценности — свободу", — отметил политик в публикации.

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Также Ринкевичс добавил, что Латвия поддерживает Украину в ее желании вернуться в европейскую семью.

"Мы хотим, чтобы Украина в ближайшее время стала членом ЕС", — написал он.

Напомним, в Латвии недавно прошел митинг против вмешательства России в политику страны. Тем временем Урсула фон дер Ляен предложила членам ЕС ввести новые санкции против России. В День Европы президентка Еврокомисии прибыла в Киев с визитом.