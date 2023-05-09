В МИД Латвии рассказали, как относятся к вступлению Украины в ЕС
В День Европы, министр иностранных дел Латвии, Эдгарс Ринкевичс поделился в соцсетях мнением о вступлении Украины в ЕС.
Публикацию политик разместил на странице в Facebook.
Как в МИД Латвии поздравили украинцев с Днем Европы?
В День Европы, 9 мая, многие мировые политики поздравляют с праздником Украину, которая защищает не только собственный суверенитет, но и спасает от российской агрессии свободный мир. Так, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс опубликовал в своих соцсетях слова поддержки Украины.
"Я передаю искренние поздравления всем европейцам, особенно всем украинцам, которые защищают Европу от российского империализма и лелеют наши общие ценности — свободу", — отметил политик в публикации.
Ожидает ли Латвия увидеть Украину в ЕС?
Также Ринкевичс добавил, что Латвия поддерживает Украину в ее желании вернуться в европейскую семью.
"Мы хотим, чтобы Украина в ближайшее время стала членом ЕС", — написал он.
Напомним, в Латвии недавно прошел митинг против вмешательства России в политику страны. Тем временем Урсула фон дер Ляен предложила членам ЕС ввести новые санкции против России. В День Европы президентка Еврокомисии прибыла в Киев с визитом.