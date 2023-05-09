В Москве начался парад: Путин заявил, что гордится убийцами из "СВО"
В столице России в Москве проходит парад ко Дню Победы. Но свою речь президент страны-агрессора посвятил не той войне, а нынешней против Украины.
Об этом Владимир Путин заявил в своем выступлении на Красной площади.
Парад в Москве
В столице страны-агрессора проходит парад в честь Дня Победы.
В праздновании принял участие президент России Владимир Путин, а также несколько глав государств из постсоветского пространства.
Путин говорил не о той войне
Свое традиционное выступление кремлевский диктатор посвятил не Второй мировой войне, победу в которой формально празднует Россия, а нынешней агрессии против Украины.
Так, он, в частности, заявил, что гордится убийцами и насильниками, участвующими в "специальной военной операции".
Также Путин подчеркнул, что "против России развязана настоящая война".
Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины подчеркнул, что у российских властей слабость к сакральным датам, а "победобесие" требует новых больших жертв. Не исключено, что на сегодняшних парадах ко Дню Победы в России будут провокации.