В Москве начался парад: Путин заявил, что гордится убийцами из "СВО"

Путин идет на парад с президентами двух постсоветских стран. Фото: Reuters/Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool

В столице России в Москве проходит парад ко Дню Победы. Но свою речь президент страны-агрессора посвятил не той войне, а нынешней против Украины.

Об этом Владимир Путин заявил в своем выступлении на Красной площади.

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Парад в Москве

В столице страны-агрессора проходит парад в честь Дня Победы.

В праздновании принял участие президент России Владимир Путин, а также несколько глав государств из постсоветского пространства.

Путин говорил не о той войне

Свое традиционное выступление кремлевский диктатор посвятил не Второй мировой войне, победу в которой формально празднует Россия, а нынешней агрессии против Украины.

Так, он, в частности, заявил, что гордится убийцами и насильниками, участвующими в "специальной военной операции".

Также Путин подчеркнул, что "против России развязана настоящая война".

Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины подчеркнул, что у российских властей слабость к сакральным датам, а "победобесие" требует новых больших жертв. Не исключено, что на сегодняшних парадах ко Дню Победы в России будут провокации.