Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В Москве начался парад: Путин заявил, что гордится убийцами из "СВО" arrow

В Москве начался парад: Путин заявил, что гордится убийцами из "СВО"

9 мая 2023 10:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Москве начался парад: Путин заявил, что гордится убийцами из "СВО"
Путин идет на парад с президентами двух постсоветских стран. Фото: Reuters/Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В столице России в Москве проходит парад ко Дню Победы. Но свою речь президент страны-агрессора посвятил не той войне, а нынешней против Украины.

Об этом Владимир Путин заявил в своем выступлении на Красной площади.

Читайте также:

Парад в Москве

В столице страны-агрессора проходит парад в честь Дня Победы.

В праздновании принял участие президент России Владимир Путин, а также несколько глав государств из постсоветского пространства.

Путин говорил не о той войне

Свое традиционное выступление кремлевский диктатор посвятил не Второй мировой войне, победу в которой формально празднует Россия, а нынешней агрессии против Украины.

Так, он, в частности, заявил, что гордится убийцами и насильниками, участвующими в "специальной военной операции".

Также Путин подчеркнул, что "против России развязана настоящая война".

Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины подчеркнул, что у российских властей слабость к сакральным датам, а "победобесие" требует новых больших жертв. Не исключено, что на сегодняшних парадах ко Дню Победы в России будут провокации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас