У Міноборони розповіли, чим займатимуться нові заступники Умєрова

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: соцмережі посадовця

Сьогодні, 27 вересня, Кабінет Міністрів України призначив нових заступників Міністра оборони України. В Міноборони розповіли, чим будуть займатися посадовці.

Про це пише пресслужба відомства.

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Як відомо, нові посади обійняли:

Юрій Джигир,

Наталія Калмикова,

Катерина Черногоренко.

Що відомо про Юрія Джигиря

Юрій Джигир протягом останніх трьох років проводить консультації для Світового банку щодо фінансових частин реформ, які пов'язані з охороною здоров'я.

"У 2018-2020 роках працював заступником Міністра фінансів України. У нього понад 20 років економічного досвіду в підтримці реформ, соціальній політиці та фіскальній децентралізації в Україні, Східних Балканах, Центральній Азії", — йдеться у повідомленні.

Головні завдання

Він буде працювати заступником Міністра оборони України з питань фінансів. Під час роботи у пріоритеті для нього будуть такі напрямки:

бюджетування,

фінансовий контроль,

управління ресурсами,

аналітика,

аудит для запобігання корупції.

Юрій Джигир. Фото: Міноборони України

У пресслужбі Міноборони зауважують, що досвід чиновника допоможе "досягти нульової толерантності до корупції". Також завдяки йому буде розвинено український ВПК (Військово-промисловий комплекс), а ресурси будуть розподілятися ефективно.

Наталія Калмикова

Також Кабмін призначив на посаду заступника Міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталію Калмикову.

Як відомо, з лютого 2022 року вона обіймала посаду виконавчого директора Українського ветеранського фонду. До цього вона працювала радницею Командувача Сухопутних військ ЗСУ та заступницею директора у фонді "Повернись живим".

Наталія Калмикова. Фото: Міноборони України

Пріоритетні напрямки у роботі

Люди:

реформа кадрової політики,

розробка ефективної моделі управління людським потенціалом,

цифровізація процесів,

створення бренду роботодавця ЗСУ.

Військовослужбовці в цивільному житті:

адаптація військових,

державні гарантії,

система ментального здоров’я,

побудова сил резерву з ветеранів.

Військова медицина:

цифровізація та реформа ВЛК,

зміна підходів до підготовки з тактичної медицини,

жодних компромісів по якості військових аптечок,

побудова нової моделі в системі військової медицини (від турнікета та евакуаційної машини до лікування захворювань і протезування).

"Її експертиза допоможе нашим воїнам відчувати себе захищеними та важливими для держави", — наголосили у повідомленні.

Досвід Катерини Черногоренко

Крім того, заступником Міністра оборони України з питань цифрового розвитку призначили Катерину Черногоренко.

"Катерина — керівниця проєкту "Армія дронів". З 2018 року є проєктним координатором електронних послуг єМалятко, електронний лікарняний та запровадження COVID-сертифікатів в Дії", — додали у пресслужбі.

Катерина Черногоренко. Фото: Міноборони України

Головні напрямки роботи

Люди:

запровадження системи кадрового обліку військовослужбовців,

цифровізація ВЛК та шпиталів,

е-Військовий квиток.

Технології:

фокус на бойових системах,

запровадження єдиного дизайн-коду та поєднання в екосистему,

повноцінне запровадження Дельти,

легалізація та розвиток Кропиви та єРакети,

модернізація Покрови та Дзвону.

Процеси:

скасування паперової звітності,

цифровізація логістичних ланцюгів та системи рекрутингу;

запровадження реально відстежуваних метрик у звітності.

Завдяки її досвіду буде реалізовано всі зміни, що допоможуть мати кращу ефективність для українських військових, які захищають нашу державу. Також це допоможе запровадити прозору систему рекрутингу до Сил оборони.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони України Рустем Умєров заговорив про запровадження нової посади в Україні — військового омбудсмена.