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У Львівській області побили нардепа Тищенка, — ЗМІ

29 жовтня 2023 10:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Львівській області побили нардепа Тищенка, — ЗМІ
Народний депутат Микола Тищенко. Фото: "РБК-Україна"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області напали на народного депутата Миколу Тищенка. Невідомий чоловік вдарив його кулаком в область шиї та погрожував фізичною розправою.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Напад на Тищенка

"Учора близько 19:00 Микола Тищенко звернувся із заявою до поліції. За словами нардепа, напад стався в селищі Брюховичі. Невідомий чоловік ударив його кулаком у ділянку шиї та погрожував фізичною розправою", — говорить джерело.

За словами джерел, цей факт вже зареєстровано в ЄРДР за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень. Нападнику загрожує покарання у вигляді виправних робіт на один рік.

Тищенко ще не коментував напад на нього.

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Допис "Страны". Фото: скриншот

Нагадаємо, народні депутати Олексій Гончаренко і Микола Тищенко в черговий раз почали з'ясовувати відносини у стінах Верховної ради. Справа дійшла до сутички. 

Також ми писали, що нещодавно нардеп Микола Тищенко заявив, що електронні декларації не обов'язково мають бути відкритими під час війни. Багато хто не погодився з його словами, через що в суспільстві виникли дискусії.

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