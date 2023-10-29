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Во Львовской области избили нардепа Тищенко, — СМИ

29 октября 2023 10:33
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Во Львовской области избили нардепа Тищенко, — СМИ
Народный депутат Николай Тищенко. Фото: "РБК-Украина"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Во Львовской области напали на народного депутата Николая Тищенко. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой.

Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Нападение на Тищенко

"Вчера около 19:00 Николай Тищенко обратился с заявлением в полицию. По словам нардепа, нападение произошло в поселке Брюховичи. Неизвестный мужчина ударил его кулаком в участок шеи и угрожал физической расправой", — говорит источник.

По словам источников, этот факт уже зарегистрирован в ЕРДР по статье о нанесении легких телесных повреждений. Нападающему грозит наказание в виде исправительных работ на год.

Тищенко еще не комментировал нападение на него.

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Пост "Страны". Фото: скриншот

Напомним, народные депутаты Алексей Гончаренко и Николай Тищенко в очередной раз начали разбираться в стенах Верховной рады. Дело дошло до стычки.

Также мы писали, что недавно нардеп Николай Тищенко заявил, что электронные декларации не обязательно должны быть открыты во время войны. Многие не согласились с его словами, из-за чего в обществе возникли дискуссии.

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