У Лондоні Шмигаль зустрівся з Урсулою фон дер Ляєн та Ріші Сунаком

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Telegram/Денис Шмигаль

У рамках поїздки до Лондона прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Шмигаль розраховує, що завдяки допомозі партнерів Україна зможе вистояти.

Про це повідомив Денис Шмигаль.

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Зустріч з Урсулою фон дер Ляєн

За словами Шмигаля, він подякував голові Єврокомісії за макрофінансову підтримку та допомогу у відновленні України.

Також Шмигаль порушив питання експорту та транзиту українських продуктів через європейські країни. Крім того, сторони обговорили складну ситуацію із Польщею. На думку Шмигаля, Україна та Європа мають знайти спільне рішення для забезпечення продовольчої безпеки у світі.

Зустріч у Ріші Сунаком

З Ріші Сунаком Шмигаль обговорив підтримку України у євроатлантичному напрямі. Прем'єр-міністр України подякував Великій Британії за готовність підтримати рух України до НАТО.

"Також зосередили увагу на підготовці до Конференції з питань відновлення України, що відбудеться цьогоріч у Лондоні. Плануємо зробити акцент на таких питаннях: швидке відновлення, конфіскація російських активів, страхування воєнних ризиків, залучення до відновлення приватного бізнесу та реалізація реформ", — написав Шмигаль.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до столиці Великої Британії. Там він проведе низку важливих зустрічей та візьме участь у коронації Чарльза ІІІ.