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Шмыгаль прибыл в Лондон на коронацию Чарльза ІІІ

5 мая 2023 12:30
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Шмыгаль прибыл в Лондон на коронацию Чарльза ІІІ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram-канал Шмыгаля
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в столицу Великобритании. Там он проведет ряд важных встреч и примет участие в коронации Чарльза ІІІ.

Об этом глава украинского правительства сообщил у себя в Telegram-канале.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в столицу Великобритании.

"Начинаем работать в Лондоне", — написал Шмыгаль в Telegram.

Коронация и работа

Денис Шмыгаль заявил, что вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской примет участие в коронации нового британского монарха Чарльза ІІІ.

Кроме того, у премьер-министра Украины запланирован ряд встреч, направленных на укрепление отношений с британскими политическими элитами.

"Рассчитываем на усиление всесторонней поддержки Украины и на увеличение санкционного давления на Россию", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Лондон еще вчера, 4 мая.

Добавим, что официальная церемония коронации короля Чарльза ІІІ состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Служба начнется в 11:00 по британскому времени (13:00 по киевскому времени) и продлится около трех часов. В Украине событие будет эксклюзивно транслировать телеканал "Суспільне Культура". Ведущие живой трансляции — журналист Юрий Макаров и историк Александр Зинченко.

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