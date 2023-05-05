Шмыгаль прибыл в Лондон на коронацию Чарльза ІІІ
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в столицу Великобритании. Там он проведет ряд важных встреч и примет участие в коронации Чарльза ІІІ.
Об этом глава украинского правительства сообщил у себя в Telegram-канале.
Шмыгаль в Лондоне
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в столицу Великобритании.
"Начинаем работать в Лондоне", — написал Шмыгаль в Telegram.
Коронация и работа
Денис Шмыгаль заявил, что вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской примет участие в коронации нового британского монарха Чарльза ІІІ.
Кроме того, у премьер-министра Украины запланирован ряд встреч, направленных на укрепление отношений с британскими политическими элитами.
"Рассчитываем на усиление всесторонней поддержки Украины и на увеличение санкционного давления на Россию", — подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, что первая леди Украины Елена Зеленская прибыла в Лондон еще вчера, 4 мая.
Добавим, что официальная церемония коронации короля Чарльза ІІІ состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Служба начнется в 11:00 по британскому времени (13:00 по киевскому времени) и продлится около трех часов. В Украине событие будет эксклюзивно транслировать телеканал "Суспільне Культура". Ведущие живой трансляции — журналист Юрий Макаров и историк Александр Зинченко.