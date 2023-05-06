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В Лондоне Шмыгаль встретился с Урсулой фон дер Ляйен и Риши Сунаком

6 мая 2023 13:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Лондоне Шмыгаль встретился с Урсулой фон дер Ляйен и Риши Сунаком
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Telegram/Денис Шмыгаль
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В рамках поездки в Лондон премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Шмыгаль рассчитывает, что благодаря помощи партнеров, Украина сможет выстоять.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

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По словам Шмыгаля, он поблагодарил главу Еврокомиссии за макрофинансовую поддержку и помощь в восстановлении Украины.

Также Шмыгаль поднял вопрос экспорта и транзита украинских продуктов через европейские страны. Кроме того, стороны обсудили сложную ситуацию с Польшей. По мнению Шмыгаля, Украина и Европа должны найти общее решение для обеспечения продовольственной безопасности в мире.

Встреча в Риши Сунаком

С Риши Сунаком Шмыгаль обсудил поддержку Украины в евроатлантическом направлении. Премьер-министр Украины поблагодарил Великобританию за готовность поддержать движение Украины в НАТО.

"Также сосредоточили внимание на подготовке к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в этом году в Лондоне. Планируем сделать акцент на таких вопросах: быстрое возобновление, конфискация российских активов, страхование военных рисков, привлечение к возобновлению частного бизнеса и реализация реформ", — написал Шмыгаль.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в столицу Великобритании. Там он проведет ряд важных встреч и примет участие в коронации Чарльза ІІІ.

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