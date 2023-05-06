В Лондоне Шмыгаль встретился с Урсулой фон дер Ляйен и Риши Сунаком
В рамках поездки в Лондон премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Шмыгаль рассчитывает, что благодаря помощи партнеров, Украина сможет выстоять.
Об этом сообщил Денис Шмыгаль.
Встреча с Урсулой фон дер Ляйен
По словам Шмыгаля, он поблагодарил главу Еврокомиссии за макрофинансовую поддержку и помощь в восстановлении Украины.
Также Шмыгаль поднял вопрос экспорта и транзита украинских продуктов через европейские страны. Кроме того, стороны обсудили сложную ситуацию с Польшей. По мнению Шмыгаля, Украина и Европа должны найти общее решение для обеспечения продовольственной безопасности в мире.
Встреча в Риши Сунаком
С Риши Сунаком Шмыгаль обсудил поддержку Украины в евроатлантическом направлении. Премьер-министр Украины поблагодарил Великобританию за готовность поддержать движение Украины в НАТО.
"Также сосредоточили внимание на подготовке к Конференции по восстановлению Украины, которая состоится в этом году в Лондоне. Планируем сделать акцент на таких вопросах: быстрое возобновление, конфискация российских активов, страхование военных рисков, привлечение к возобновлению частного бизнеса и реализация реформ", — написал Шмыгаль.
Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в столицу Великобритании. Там он проведет ряд важных встреч и примет участие в коронации Чарльза ІІІ.