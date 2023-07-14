У Кремлі різко відреагували на слова Ердогана про продовження "зернової угоди"

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію про нібито готовність продовжити зернову угоду. Це була його відповідь на слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Пєсков наголосив, що з російської сторони не надходило жодних офіційних заяв про намір продовжити цей договір.

Проте раніше того ж дня, 14 липня, Ердоган стверджував, що президент Росії Володимир Путін погодив продовження зернової угоди, термін якої спливає найближчими тижнями.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що він і президент Росії Володимир Путін однієї думки щодо продовження "зернової угоди". Угода дозволяє експорт українського зерна до Чорного моря, а його термін дії закінчується наступного тижня.