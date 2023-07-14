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У Кремлі різко відреагували на слова Ердогана про продовження "зернової угоди"

14 липня 2023 23:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Кремлі різко відреагували на слова Ердогана про продовження "зернової угоди"
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков спростував інформацію про нібито готовність продовжити зернову угоду. Це була його відповідь на слова президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Пєсков наголосив, що з російської сторони не надходило жодних офіційних заяв про намір продовжити цей договір.

Проте раніше того ж дня, 14 липня, Ердоган стверджував, що президент Росії Володимир Путін погодив продовження зернової угоди, термін якої спливає найближчими тижнями.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що він і президент Росії Володимир Путін однієї думки щодо продовження "зернової угоди". Угода дозволяє експорт українського зерна до Чорного моря, а його термін дії закінчується наступного тижня.

 

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