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Эрдоган заявил, что Путин согласился продлить действие "зернового соглашения"

14 июля 2023 19:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Эрдоган заявил, что Путин согласился продлить действие "зернового соглашения"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и президент России Владимир Путин одного мнения по продлению "зернового соглашения". Соглашение разрешает экспорт украинского зерна в Черное море, а его срок действия истекает на следующей неделе.

Об этом пишет издание Daily Sabah.

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Выступая перед журналистами, Эрдоган сказал, что надеется на продолжение соглашения после 17 июля в результате усилий ООН и Турции.

"Мы готовимся принять Путина в Турции в августе. Мы придерживаемся того же мнения относительно расширения Черноморского зернового коридора", – заявил он.

Европейская комиссия помогает Организации Объединенных Наций и Турции попытаться продлить соглашение и открыта для "изучения всех решений", заявил чиновник Европейского Союза.

Также в издании отмечалось, что Европейский Союз рассматривает возможность подключения дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT для осуществления транзакций с зерном и удобрениями.

Напомним, ранее мы псиалы, что в течение недели, с 3 по 9 июля, через морские порты Одесской области было экспортировано 151,8 тысяч тонн агропродукции. Это на 45% меньше отгрузок, чем неделю назад.

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