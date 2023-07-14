Эрдоган заявил, что Путин согласился продлить действие "зернового соглашения"
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и президент России Владимир Путин одного мнения по продлению "зернового соглашения". Соглашение разрешает экспорт украинского зерна в Черное море, а его срок действия истекает на следующей неделе.
Об этом пишет издание Daily Sabah.
Путин согласился продлить "зерновое соглашение"
Выступая перед журналистами, Эрдоган сказал, что надеется на продолжение соглашения после 17 июля в результате усилий ООН и Турции.
"Мы готовимся принять Путина в Турции в августе. Мы придерживаемся того же мнения относительно расширения Черноморского зернового коридора", – заявил он.
Европейская комиссия помогает Организации Объединенных Наций и Турции попытаться продлить соглашение и открыта для "изучения всех решений", заявил чиновник Европейского Союза.
Также в издании отмечалось, что Европейский Союз рассматривает возможность подключения дочерней компании Россельхозбанка к SWIFT для осуществления транзакций с зерном и удобрениями.
Напомним, ранее мы псиалы, что в течение недели, с 3 по 9 июля, через морские порты Одесской области было экспортировано 151,8 тысяч тонн агропродукции. Это на 45% меньше отгрузок, чем неделю назад.