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В Кремле резко отреагировали на слова Эрдогана про продолжение "зерновой сделки"

14 июля 2023 23:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Кремле резко отреагировали на слова Эрдогана про продолжение "зерновой сделки"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о якобы готовности продлить зерновое соглашение. Это был его ответ на слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом пишут российские СМИ.

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Песков подчеркнул, что с российской стороны не поступало никаких официальных заявлений о намерении продлить данный договор.

Тем не менее ранее в тот же день, 14 июля, Эрдоган утверждал, что президент России Владимир Путин согласовал продолжение зернового соглашения, срок которого истекает в ближайшие недели.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он и президент России Владимир Путин одного мнения по продлению "зернового соглашения". Соглашение разрешает экспорт украинского зерна в Черное море, а его срок действия истекает на следующей неделе.

 

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