В кремле оценили "мирный план" Китая
Руководство государства-агрессора россии положительно оценило факт разработки Китаем "мирного плана" по войне в Украине. Кремль намерен изучить детали этого документа, однако пока не видит возможности достичь реального мира.
Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков.
-
На границе задержали 21-летнего "пенсионера", пытавшегося сбежать от мобилизации
-
Брак через "Дія": какие ЗАГСы Одесчины принимают заявки по-новому
-
Новая "гойда": Охлобыстин рассказал россиянкам, что они — грибницы
-
В "Челси" определились с кандидатурой нового тренера: хороший шанс для Мудрика
-
"Бумбокс" и Сергей Жадан представили саундтрек к фильму "Мирный-21" Ахтема Сеитаблаева
-
Хорватия страдает от мощных снегопадов: сотни людей оказались заблокированы на дорогах
-
Бой за Крым пройдет по новому сценарию, — Гуменюк
-
С улыбкой на лице: будущий президент Чехии посмотрел выступление группы ТНМК
-
Россия перебрасывает военную технику из Беларуси на Донбасс: подробности
-
В Херсоне задержали коллаборантов, которые во время оккупации руководили одной из пыточной
Комментарий представителя кремля
"Любые попытки выработать план, который будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся к плану наших китайских друзей", — сказал Песков.
Он уточнил, что детали плана еще только предстоит тщательно проанализировать с учетом "интересов самых разных сторон".
"Это очень длительный, напряженный процесс", — уточнил Песков.
Вместе с тем он отметил, что сейчас москва не видит перспектив мирного урегулирования.
"В настоящий момент мы не видим предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока "специальная военная операция" продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены", — продолжил он.
Напомним, Китай представил свой "мирный план" по урегулированию войны, которую россия ведет против Украины, 24 февраля — в годовщину полномасштабного вторжения рф. Он включает в себя 12 пунктов и начинается с констатации приоритета территориальной целостности государства. Среди других пунктов — прекращение военных действий, отмена санкций и возобновление мирных переговоров, что противоречит нынешней позиции Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "мирный план" от Китая. Он подчеркнул, что это не резолюция или документ.