В кремле оценили "мирный план" Китая

Дмитрий Песков

Руководство государства-агрессора россии положительно оценило факт разработки Китаем "мирного плана" по войне в Украине. Кремль намерен изучить детали этого документа, однако пока не видит возможности достичь реального мира.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков.

Комментарий представителя кремля

"Любые попытки выработать план, который будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся к плану наших китайских друзей", — сказал Песков.

Он уточнил, что детали плана еще только предстоит тщательно проанализировать с учетом "интересов самых разных сторон".

"Это очень длительный, напряженный процесс", — уточнил Песков.

Вместе с тем он отметил, что сейчас москва не видит перспектив мирного урегулирования.

"В настоящий момент мы не видим предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. Пока "специальная военная операция" продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены", — продолжил он.

Напомним, Китай представил свой "мирный план" по урегулированию войны, которую россия ведет против Украины, 24 февраля — в годовщину полномасштабного вторжения рф. Он включает в себя 12 пунктов и начинается с констатации приоритета территориальной целостности государства. Среди других пунктов — прекращение военных действий, отмена санкций и возобновление мирных переговоров, что противоречит нынешней позиции Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "мирный план" от Китая. Он подчеркнул, что это не резолюция или документ.