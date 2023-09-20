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У Кремлі "не бачать передумов" для переговорів з Україною

20 вересня 2023 00:06
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Кремлі "не бачать передумов" для переговорів з Україною
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною. За словами прессекретаря російського диктатора Путіна Дмитра Пєскова, наразі, передумов для цього нібито немає. 

Про це повідомляє видання Страна

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Пєсков про переговори з Україною 

"Слово "переговори" почало звучати все частіше у відповідь на питання, що все частіше звучать з цього приводу. І президент послідовно відповідає, роз'яснює позицію російської сторони, яка ніколи не відмовлялася від ідеї таких переговорів, але яка констатує, що зараз якихось передумов для їхнього відновлення немає", — сказав Пєсков. 

У Кремлі цинічно наголосили на тому, що "усіх цілей" вони досягатимуть військовим шляхом. 

Переговори РФ і України
Пєсков висловився про переговори РФ та України. Фото: скриншот

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про "переговори" з Україною. Він заявив, що Кремль має на увазі виключно один із трьох сценаріїв.

Додамо, Володимир Путін засліплений манією величі і марить відновленням Радянської імперії. При цьому диктатор остаточно втратив нагоду прораховувати наслідки своїх вчинків.

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