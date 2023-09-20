У Кремлі "не бачать передумов" для переговорів з Україною

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

У Кремлі зробили нову заяву про переговори з Україною. За словами прессекретаря російського диктатора Путіна Дмитра Пєскова, наразі, передумов для цього нібито немає.

Про це повідомляє видання Страна.

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Пєсков про переговори з Україною

"Слово "переговори" почало звучати все частіше у відповідь на питання, що все частіше звучать з цього приводу. І президент послідовно відповідає, роз'яснює позицію російської сторони, яка ніколи не відмовлялася від ідеї таких переговорів, але яка констатує, що зараз якихось передумов для їхнього відновлення немає", — сказав Пєсков.

У Кремлі цинічно наголосили на тому, що "усіх цілей" вони досягатимуть військовим шляхом.

Пєсков висловився про переговори РФ та України. Фото: скриншот

Нагадаємо, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на слова російського диктатора Володимира Путіна про "переговори" з Україною. Він заявив, що Кремль має на увазі виключно один із трьох сценаріїв.

Додамо, Володимир Путін засліплений манією величі і марить відновленням Радянської імперії. При цьому диктатор остаточно втратив нагоду прораховувати наслідки своїх вчинків.