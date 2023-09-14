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Путін засліплений манією величі й марить відновленням імперії, — Кондоліза Райс

14 вересня 2023 16:19
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Путін засліплений манією величі й марить відновленням імперії, — Кондоліза Райс
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Президент РФ Володимир Путін засліплений манією величі і марить відновленням Радянської імперії. При цьому диктатор остаточно втратив нагоду прораховувати наслідки своїх вчинків.

Про це заявила колишній глава Держдепартаменту США Кондоліза Райс в інтерв'ю програмі BBC Newsnight.

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Путін та його манія величі

Райс вважає, що Путін керується імперською логікою у своїх рішеннях. При цьому він висловлює претензії щодо передбачуваної загрози з боку НАТО, проте, на думку ексдержсекретаря, справжня мета Кремля набагато глибша відродження Російської чи навіть Радянської імперії.

Райс зазначила, що багато років була знайома з Путіним і помітила різні межі його оточення. Спочатку поруч із ним перебували авторитетні радники, готові говорити відверто.

Однак згодом його оточення стало домінувати беззаперечними послідовниками та "радниками", які зміцнили в ньому переконання в його "зумовленій" ролі в історії - відродженні імперії.

За словами Райс, у певний момент його мислення було затуманене амбіціями, що призвело до втрати можливості оцінки наслідків своїх рішень.

"Якогось моменту його просто засліпила манія величі. Він остаточно втратив можливість прораховувати наслідки своїх вчинків", — сказала Райс.

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін, швидше за все, хвилюється за те, що розвиток відносин РФ з Північною Кореєю може загрожувати чинним схемам уникнення санкцій. Зустріч Путіна та диктатора Кім Чен Ина відбулася 13 вересня на космодромі "Східний" в Амурській області.

 

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