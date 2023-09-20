В Кремле "не видят предпосылок" для переговоров с Украиной

Пресссекретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

В Кремле сделали новое заявление о переговорах с Украиной. По словам пресс-секретаря российского диктатора Путина Дмитрия Пескова, пока предпосылок для этого якобы нет.

Об этом сообщает издание Страна.

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"Слово "переговоры" начало звучать все чаще в ответ на все чаще звучащие по этому поводу вопросы. И президент последовательно отвечает, разъясняет позицию российской стороны, которая никогда не отказывалась от идеи таких переговоров, но которая констатирует, что сейчас каких-то предпосылок для их восстановления нет", — сказал Песков.

В Кремле цинично отметили, что "всех целей" они будут достигать военным путем.

Песков высказался о переговорах РФ и Украины. Фото: скриншот

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на слова российского диктатора Владимира Путина о "переговорах" с Украиной. Он заявил, что Кремль подразумевает исключительно один из трех сценариев.

Добавим, Владимир Путин ослеплен манией величия и грезит восстановлением Советской империи. При этом диктатор окончательно упустил возможность просчитывать последствия своих поступков.