У КНДР оголосили, коли запустять свій перший розвідувальний супутник

Лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігає за запуском ракети. Фото: Reuters/KCNA

Північна Корея планує запустити свій перший розвідувальний супутник уже в червні поточного року. Комуністична влада звинуватила у необхідності цього запуску Японію і США, які нібито проводять агресивні військові навчання, спрямовані проти КНДР.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Запуск першого супутника

Керівництво комуністичної Північної Кореї анонсувало запуск першого розвідувального супутника.

Це станеться, наголосили у КНДР, уже у червні поточного року.

Звинувачення на адресу США

Заступник керівника Центральної військової комісії правлячої Робітничої партії Рі Пхьон Чхоль зробив заяву, у якій фактично звинуватив США та Японію у необхідності запускати цей супутник.

Рі Пхьон Чхоль заявив, що спільні американсько-японські військові навчання є "відкритим демонструванням безрозсудних амбіцій щодо агресії проти КНДР".

Нагадаємо, днями міністерство оборони Японії заявило, що проти будь-якого запуску з території Північної Кореї, якщо траєкторія польоту ракети буде зачіпати японський повітряний простір, буде вжито відповідних заходів.

Японська армія готується використати Patriot PAC-3 для знищення північнокорейської ракети, яка нібито має запустити у космос розвідувальний супутник.