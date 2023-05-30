Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В КНДР объявили, когда запустят свой первый разведывательный спутник arrow

В КНДР объявили, когда запустят свой первый разведывательный спутник

30 мая 2023 08:23
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В КНДР объявили, когда запустят свой первый разведывательный спутник
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты. Фото: Reuters/KCNA
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Северная Корея планирует запустить свой первый разведывательный спутник уже в июне этого года. Коммунистические власти обвинили в необходимости этого запуска Японию и США, которые якобы проводят агрессивные военные учения, направленные против КНДР.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Читайте также:

Запуск первого спутника

Руководство коммунистической Северной Кореи анонсировало запуск первого разведывательного спутника.

Это произойдет, отметили в КНДР, уже в июне этого года.

Обвинения в адрес США

Заместитель руководителя Центральной военной комиссии правящей Рабочей партии Ри Пхен Чхоль сделал заявление, в котором фактически обвинил США и Японию в необходимости запускать этот спутник.

Ри Пхен Чхоль заявил, что совместные американо-японские военные учения являются "открытым демонстрированием безрассудных амбиций относительно агрессии против КНДР".

Напомним, на днях министерство обороны Японии заявило, что против любого запуска с территории Северной Кореи, если траектория полета ракеты будет затрагивать японское воздушное пространство, будут приняты соответствующие меры.

Японская армия готовится использовать Patriot PAC-3 для уничтожения северокорейской ракеты, которая должна запустить в космос разведывательный спутник.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас