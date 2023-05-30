В КНДР объявили, когда запустят свой первый разведывательный спутник

Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты. Фото: Reuters/KCNA

Северная Корея планирует запустить свой первый разведывательный спутник уже в июне этого года. Коммунистические власти обвинили в необходимости этого запуска Японию и США, которые якобы проводят агрессивные военные учения, направленные против КНДР.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Запуск первого спутника

Руководство коммунистической Северной Кореи анонсировало запуск первого разведывательного спутника.

Это произойдет, отметили в КНДР, уже в июне этого года.

Обвинения в адрес США

Заместитель руководителя Центральной военной комиссии правящей Рабочей партии Ри Пхен Чхоль сделал заявление, в котором фактически обвинил США и Японию в необходимости запускать этот спутник.

Ри Пхен Чхоль заявил, что совместные американо-японские военные учения являются "открытым демонстрированием безрассудных амбиций относительно агрессии против КНДР".

Напомним, на днях министерство обороны Японии заявило, что против любого запуска с территории Северной Кореи, если траектория полета ракеты будет затрагивать японское воздушное пространство, будут приняты соответствующие меры.

Японская армия готовится использовать Patriot PAC-3 для уничтожения северокорейской ракеты, которая должна запустить в космос разведывательный спутник.