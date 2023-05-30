В КНДР объявили, когда запустят свой первый разведывательный спутник
Северная Корея планирует запустить свой первый разведывательный спутник уже в июне этого года. Коммунистические власти обвинили в необходимости этого запуска Японию и США, которые якобы проводят агрессивные военные учения, направленные против КНДР.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Запуск первого спутника
Руководство коммунистической Северной Кореи анонсировало запуск первого разведывательного спутника.
Это произойдет, отметили в КНДР, уже в июне этого года.
Обвинения в адрес США
Заместитель руководителя Центральной военной комиссии правящей Рабочей партии Ри Пхен Чхоль сделал заявление, в котором фактически обвинил США и Японию в необходимости запускать этот спутник.
Ри Пхен Чхоль заявил, что совместные американо-японские военные учения являются "открытым демонстрированием безрассудных амбиций относительно агрессии против КНДР".
Напомним, на днях министерство обороны Японии заявило, что против любого запуска с территории Северной Кореи, если траектория полета ракеты будет затрагивать японское воздушное пространство, будут приняты соответствующие меры.
Японская армия готовится использовать Patriot PAC-3 для уничтожения северокорейской ракеты, которая должна запустить в космос разведывательный спутник.