Китайський дипломат Цінь Ган

Китай висловив своє занепокоєння ескалацією війни в Україні та закликав москву та Київ до проведення мирних переговорів. У своєму 12-пунктовому документі про "політичне врегулювання української кризи" Китай закликав обидві сторони погодитися на поступову деескалацію, що веде до повного припинення вогню.

Про це пише Reuters.

Мирні переговори

План було тепло прийнято обома сторонами та закликав до захисту цивільних осіб та поваги до суверенітету один одного. Китайський дипломат Цінь Ган заявив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі, що Китай сподівається, що всі сторони збережуть спокій, раціональність та стриманість та відновлять мирні переговори якнайшвидше. Він також висловив сподівання, що Україна та рф не зачинять двері для політичного рішення, попри складну та складну ситуацію.

Згідно із заявою міністерства закордонних справ Китаю, Цинь наголосив, що Китай продовжить стежити за розвитком подій в Україні й наполягатиме на мирному врегулюванні конфлікту.

Нагадаємо, що росія та Китай чітко зрівняли наративи щодо пропаганди та дезінформації про війну в Україні. При цьому США та Захід не інвестували достатньо протягом багатьох років у протидію такій дезінформації.