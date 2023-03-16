Китайский дипломат Цинь Ган

Китай высказал свою обеспокоенность эскалацией войны на Украине и призвал москву и Киев к проведению мирных переговоров. В своем 12-пунктовом документе о "политическом урегулировании украинского кризиса" Китай призвал обе стороны согласиться на постепенную деэскалацию, ведущую к полному прекращению огня.

Об этом пишет Reuters.

Мирные переговоры

План был тепло принят обеими сторонами и призвал к защите гражданских лиц и уважению суверенитета друг друга. Китайский дипломат Цинь Ган заявил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе, что Китай надеется, что все стороны сохранят спокойствие, рациональность и сдержанность и возобновят мирные переговоры как можно скорее. Он также выразил надежду, что Украина и рф не закроют дверь для политического решения, несмотря на сложную и сложную ситуацию.

Согласно заявлению министерства иностранных дел Китая, Цинь подчеркнул, что Китай продолжит следить за развитием событий на Украине и будет настаивать на мирном урегулировании конфликта.

Напомним, что россия и Китай четко уравняли нарративы по пропаганде и дезинформации о войне в Украине. При этом США и Запад не инвестировали достаточно в течение многих лет в противодействие такой дезинформации.