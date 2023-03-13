Китай приблизил к российской свою пропаганду про войну в Украине, — Госдеп США
Россия и Китай четко уравняли нарративы по пропаганде и дезинформации о войне в Украине. При этом США и Запад не инвестировали достаточно в течение многих лет в противодействие такой дезинформации.
Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, сообщает CNN.
-
Военные показали видео с окрестностей Бахмута, разрушенных после месяцев тяжелых боев
-
Грушевый пирог с медом: как приготовить невероятный десерт в пост
-
Россия объявила свою позицию по продлению "зернового соглашения"
-
Ротань изменил заявку сборной Украины на матч с Англией
-
Куяльницкий лиман: как спасти украинскую здравницу
-
В Украину завтра придет настоящее весеннее тепло, но есть "нюансы"
-
Захватчики разработали план побега из оккупированной Васильевки для представителей "власти"
-
Правительство поддержало выделение дополнительно более 500 млрд грн на армию: подробности
-
Вопрос жизни: что брать с собой на войну мобилизованному
-
В оккупации катастрофически не хватает специалистов, которые могут работать на ЗАЭС, — Генштаб
Сходство пропаганды россии и Китая
"Соединенные Штаты как страна, Запад как общество, медленно принимали и отдавали себе отчет в степени, до которой Китай и россия сделали операции в информационном пространстве неотъемлемой частью своих национальных целей", — заявил представитель американского дипломатического ведомства.
Чиновник добавил, что Китай и россия потратили десятки миллиардов долларов на дезинформацию.
"Я думаю, что об этом говорили, но не думаю, что мы привлекли к этому необходимые ресурсы и энергию. И это не значит, что люди не пробовали", — сказал он, добавив, что только в последние годы "мы все увидели темную сторону коммуникационных революций в цифровых разработках".
Представитель ведомства отметил, что теперь российская и китайская пропагандистские машины практически как "эхо" друг друга в распространении ложных нарративов о войне.
"Они пытаются привлечь все больше внимания, обмениваясь нарративами", — подчеркнул он.
Чиновник предположил, что эти усилия по дезинформации де-факто спонсируются государством.
Как известно, Китай с начала вторжения россии в Украину сохранял странный нейтралитет с очевидным наклоном к россии. Однако открытую военную помощь Китай россии не оказывал — по крайней мере, пока. В то же время, американский профессор политологии Университета в Бойсе Майкл А. Аллен написал, что вмешательство Китая в российско-украинскую войну может быть очень полезным для Поднебесной.
Ранее в СМИ появилась информация, что лидер Китая Си Цзиньпин намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала войны в Украине. Вероятно, это произойдет после того, как на следующей неделе он посетит москву, чтобы встретиться с президентом россии владимиром путиным.
Фото: TINGSHU WANG/Reuters