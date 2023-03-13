Китай приблизил к российской свою пропаганду про войну в Украине, — Госдеп США

Китайская пропаганда становится "эхом" российскиих нарративов о войне

Россия и Китай четко уравняли нарративы по пропаганде и дезинформации о войне в Украине. При этом США и Запад не инвестировали достаточно в течение многих лет в противодействие такой дезинформации.

Об этом заявил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, сообщает CNN.

Сходство пропаганды россии и Китая

"Соединенные Штаты как страна, Запад как общество, медленно принимали и отдавали себе отчет в степени, до которой Китай и россия сделали операции в информационном пространстве неотъемлемой частью своих национальных целей", — заявил представитель американского дипломатического ведомства.

Чиновник добавил, что Китай и россия потратили десятки миллиардов долларов на дезинформацию.

"Я думаю, что об этом говорили, но не думаю, что мы привлекли к этому необходимые ресурсы и энергию. И это не значит, что люди не пробовали", — сказал он, добавив, что только в последние годы "мы все увидели темную сторону коммуникационных революций в цифровых разработках".

Представитель ведомства отметил, что теперь российская и китайская пропагандистские машины практически как "эхо" друг друга в распространении ложных нарративов о войне.

"Они пытаются привлечь все больше внимания, обмениваясь нарративами", — подчеркнул он.

Чиновник предположил, что эти усилия по дезинформации де-факто спонсируются государством.

Как известно, Китай с начала вторжения россии в Украину сохранял странный нейтралитет с очевидным наклоном к россии. Однако открытую военную помощь Китай россии не оказывал — по крайней мере, пока. В то же время, американский профессор политологии Университета в Бойсе Майкл А. Аллен написал, что вмешательство Китая в российско-украинскую войну может быть очень полезным для Поднебесной.

Ранее в СМИ появилась информация, что лидер Китая Си Цзиньпин намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала войны в Украине. Вероятно, это произойдет после того, как на следующей неделе он посетит москву, чтобы встретиться с президентом россии владимиром путиным.

Фото: TINGSHU WANG/Reuters