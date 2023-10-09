Війна в Ізраїлі: Рада безпеки ООН не ухвалила жодного рішення

Заступник посла США в ООН Роберт Вуд розмовляє із журналістами перед засіданням Ради Безпеки ООН. Фото: Едуардо Муньйос

У неділю, 8 жовтня, попри термінові збори Ради Безпеки ООН, покликані обговорити напружену обстановку на Близькому Сході, конкретних кроків не було зроблено. Принаймні, так сказали деякі учасники зустрічі.

Про це повідомляє CNN.

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Помічник посла США в ООН Роберт Вуд, спілкуючись із представниками ЗМІ після брифінгу, сказав, що не бажає розкривати деталі обговорень. Однак він наголосив, що кілька держав висловили засудження атак з боку ХАМАСу.

"Звичайно, не всі засуджували напади, і я не заглиблюватимуся в деталі. Я вважаю, ви можете самостійно зробити висновки про деякі аспекти, навіть якщо я промовчу", — зауважив він.

CNN уточнює, що Рада Безпеки, до якої входять 10 обраних та п'ять постійних членів — Китай, США, Франція, Великобританія та Російська Федерація, потребує одноголосного голосування всіх 15 членів, щоб офіційна заява була зроблена після завершення зборів.

Своєю чергою Вуд підкреслив, що ситуація залишається дуже нестабільною та наповненою ризиками. Він додав, що урядові структури активно працюють над запобіганням розширенню конфлікту в регіоні.

"Важливість того, щоб глобальна спільнота суворо засудила це несподіване вторгнення, а також терористичні акти й дії, що відбуваються зараз, не може бути недооцінена. Тепер важливо, щоб міжнародна спільнота висловила свою підтримку Ізраїлю", — сказав Вуд.

Нагадаємо, що посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що терористична організація ХАМАС вчинила військові злочини. За його словами, настав час "знищити терористичну інфраструктуру"