Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Війна в Ізраїлі: Рада безпеки ООН не ухвалила жодного рішення arrow

Війна в Ізраїлі: Рада безпеки ООН не ухвалила жодного рішення

9 жовтня 2023 10:27
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Війна в Ізраїлі: Рада безпеки ООН не ухвалила жодного рішення
Заступник посла США в ООН Роберт Вуд розмовляє із журналістами перед засіданням Ради Безпеки ООН. Фото: Едуардо Муньйос
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У неділю, 8 жовтня, попри термінові збори Ради Безпеки ООН, покликані обговорити напружену обстановку на Близькому Сході, конкретних кроків не було зроблено. Принаймні, так сказали деякі учасники зустрічі.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Рада безпеки ООН нічого не зробила на засіданні

Помічник посла США в ООН Роберт Вуд, спілкуючись із представниками ЗМІ після брифінгу, сказав, що не бажає розкривати деталі обговорень. Однак він наголосив, що кілька держав висловили засудження атак з боку ХАМАСу.

"Звичайно, не всі засуджували напади, і я не заглиблюватимуся в деталі. Я вважаю, ви можете самостійно зробити висновки про деякі аспекти, навіть якщо я промовчу", — зауважив він.

CNN уточнює, що Рада Безпеки, до якої входять 10 обраних та п'ять постійних членів Китай, США, Франція, Великобританія та Російська Федерація, потребує одноголосного голосування всіх 15 членів, щоб офіційна заява була зроблена після завершення зборів.

Своєю чергою Вуд підкреслив, що ситуація залишається дуже нестабільною та наповненою ризиками. Він додав, що урядові структури активно працюють над запобіганням розширенню конфлікту в регіоні.

"Важливість того, щоб глобальна спільнота суворо засудила це несподіване вторгнення, а також терористичні акти й дії, що відбуваються зараз, не може бути недооцінена. Тепер важливо, щоб міжнародна спільнота висловила свою підтримку Ізраїлю", — сказав Вуд.

Нагадаємо, що посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан заявив, що терористична організація ХАМАС вчинила військові злочини. За його словами, настав час "знищити терористичну інфраструктуру"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

None

Наші долі схожі: посол Ізраїлю в Україні про напад ХАМАСу

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

Новина з фото

00:28В Одеській області вибухи: атака БпЛА

08:47 Мудрик, Кукурелья та Галлахер залишать "Челсі": куди перейде українець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз