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В Китае отреагировали на нападение ХАМАСа на Израиль

9 октября 2023 12:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Китае отреагировали на нападение ХАМАСа на Израиль
Нападение ХАМАСа на Израиль
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Китай дал свою реакцию по нападению ХАМАСа на Израиль. Там призывали создать независимое государство Палестина.

Об этом сообщили в пресс-службе китайского МИД.

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Что говорят дипломаты

"Китай глубоко озабочен нынешней эскалацией напряженности и насилия между Палестиной и Израилем. Мы призываем соответствующие стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и немедленно прекратить боевые действия, чтобы защитить гражданское население и избежать дальнейшего ухудшения ситуации", — отметили в ведомстве.

Предложение от МИД Китая

В МИД добавили, что возобновление конфликта в очередной раз показывает, что долгая пауза в мирном процессе невозможна. По мнению китайских чиновников, главным решением конфликта является "реализация решения о двух государствах и создании независимого государства Палестина".

"Международное сообщество должно действовать с большей срочностью, активизировать свой вклад в палестинский вопрос, способствовать скорейшему возобновлению мирных переговоров между Палестиной и Израилем и найти способ установить крепкий мир. Китай будет продолжать сотрудничать с международным сообществом для достижения этой цели", — добавили в сообщении.

Ситуация в Израиле

Военная авиация Израиля нанесла массированные удары по Сектору Газы. Цель такой атаки — "уничтожить возможности террористической группы ХАМАС".

Отметим, что в воскресенье, 8 октября, несмотря на срочное собрание Совета Безопасности ООН, призванное обсудить напряженную обстановку на Ближнем Востоке, конкретных шагов не было сделано. По крайней мере, так сказали участники встречи.

Напомним, дипломаты из Украины успешно осуществили спасательную акцию, вывезя раненого украинского мальчика из города Сдерот после нападения боевиков. Сейчас он находится под защитой посольства в безопасной локации, где ему оказана медицинская и психологическая поддержка.

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