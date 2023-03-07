В Китае резко ответили на требования не поставлять россии оружие и упрекнули Штаты из-за Тайваня

Цинь Ган

Во вторник, 7 марта, новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган приравнял любую возможную будущую военную поддержку со стороны Пекина для войны россии в Украине с продажей оружия США самоуправляемому острову Тайвань. Он призвал США не вмешиваться в вопросы Тайваня.

Об этом сообщает CNN.

Заявление министра

"Почему США просят Китай не поставлять оружие россии, тогда как они продолжают продавать оружие Тайваню?" — спросил министр иностранных дел Цинь Ган во время пресс-конференции.

Он сказал, что это "абсурдно" для "высших должностных лиц США" вмешиваться в вопрос Тайваня, который, по его словам, является "вопросом китайского народа".

"Ни одна другая страна не имеет права вмешиваться в это", — сказал глава китайской дипломатии.

Что касается российско-украинской войны, Цинь заявил, что "Китай не создал кризис, он не является стороной кризиса и не предоставил оружие ни одной из сторон".

"Китай всегда делает собственное суждение и решает эту позицию самостоятельно, исходя из сути вопроса. Между войной и миром мы избрали мир; между санкциями и диалогом мы избрали диалог; между раздуванием огня и снижением температуры мы избрали последнее", — заявил китайский министр.

Вопросы Тайваня

Правящая Коммунистическая партия Китая рассматривает демократический Тайвань как часть своей территории, несмотря на то, что никогда не контролировала его, а лидер Китая Си Цзиньпин неоднократно угрожал применением силы для "воссоединения" Тайваня с материковой частью Китая.

Таким образом, Цинь Ган подтвердил давнюю позицию Пекина, отказавшись исключить применение силы для установления контроля над Тайванем.

"Мы будем продолжать работать с наибольшей искренностью и прилагать все усилия для достижения мирного воссоединения. Тем временем мы оставляем за собой возможность принять все необходимые меры", — сказал он.

Напомним, американская разведка считает, что Китай ведет переговоры с россией по поставкам летального оружия. Пока что окончательного решения нет, но такие дискуссии ведутся.

Советник национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США дали понять Китаю: если Пекин предоставит россии военную помощь, то этот шаг будет иметь серьезные последствия. При этом пока США не фиксируют предоставление Китаем оружия россии.

Новый министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что хорошие отношения между Пекином и москвой являются "важными в этом нестабильном мире". Он заверил, что сотрудничество между Китаем и россией не направлено против других государств.

Фото: THOMAS PETER/REUTERS