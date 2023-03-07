У Китаї виправдовують підтримку росії турботою про "нестабільний світ"

Цінь Ган

Новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що хороші відносини між Пекіном і москвою є важливими в цьому нестабільному світі. Він запевнив, що співпраця між Китаєм та росією не спрямована проти інших держав.

Про це китайський міністр сказав під час пресконференції, на якій окреслив зовнішню політику Китаю в кулуарах 14-го Всекитайських зборів народних представників країни.

Заява глави МЗС Китаю

"Чим більш нестабільним стає світ, тим важливіше, щоб Китай і Росія неухильно розвивали свої відносини", — сказав Цінь Ган.

Він наголосив, що Китай і росія не базуються на альянсі та конфронтації, і вони не спрямовані проти жодної третьої сторони.

"Це не загроза жодній країні", – запевнив міністр.

Пізніше під час пресконференції Цінь сказав, що "процес мирних переговорів має початися якомога швидше" для вирішення конфлікту в Україні, і що "санкції та тиск не вирішать проблему".

"Криза в Україні підійшла до критичного моменту. Або військові дії припиняться, мир відновлюється та починається процес політичного врегулювання, або у вогонь підливається ще більше масла, і криза далі розширюється та вийде з-під контролю", — заявив міністр.

Нагадаємо, американська розвідка вважає, що Китай веде переговори з росією щодо постачання летальної зброї. Поки що остаточного рішення немає, але такі дискусії ведуться.

Радник національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дали зрозуміти Китаю: якщо Пекін надасть росії військову допомогу, то цей крок матиме серйозні наслідки. При цьому поки що США не фіксують надання Китаєм зброї росії.

Фото: THOMAS PETER/REUTERS