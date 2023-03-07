У Китаї виправдовують підтримку росії турботою про "нестабільний світ"
Новий міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що хороші відносини між Пекіном і москвою є важливими в цьому нестабільному світі. Він запевнив, що співпраця між Китаєм та росією не спрямована проти інших держав.
Про це китайський міністр сказав під час пресконференції, на якій окреслив зовнішню політику Китаю в кулуарах 14-го Всекитайських зборів народних представників країни.
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Заява глави МЗС Китаю
"Чим більш нестабільним стає світ, тим важливіше, щоб Китай і Росія неухильно розвивали свої відносини", — сказав Цінь Ган.
Він наголосив, що Китай і росія не базуються на альянсі та конфронтації, і вони не спрямовані проти жодної третьої сторони.
"Це не загроза жодній країні", – запевнив міністр.
Пізніше під час пресконференції Цінь сказав, що "процес мирних переговорів має початися якомога швидше" для вирішення конфлікту в Україні, і що "санкції та тиск не вирішать проблему".
"Криза в Україні підійшла до критичного моменту. Або військові дії припиняться, мир відновлюється та починається процес політичного врегулювання, або у вогонь підливається ще більше масла, і криза далі розширюється та вийде з-під контролю", — заявив міністр.
Нагадаємо, американська розвідка вважає, що Китай веде переговори з росією щодо постачання летальної зброї. Поки що остаточного рішення немає, але такі дискусії ведуться.
Радник національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дали зрозуміти Китаю: якщо Пекін надасть росії військову допомогу, то цей крок матиме серйозні наслідки. При цьому поки що США не фіксують надання Китаєм зброї росії.
Фото: THOMAS PETER/REUTERS