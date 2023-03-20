В Китае прокомментировали ордер путину: на чем настаивает Пекин
Китайская Народная Республика прогнозируемо миролюбиво прокомментировала решение Международного уголовного суда об ордере на арест владимира путина. Пекин требует объективности.
Об этом сообщает издание Sky News.
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Китай требует объективности
Представитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь прокомментировал решение об ордере на арест владимира путина.
По его словам, китайские власти требуют от Международного уголовного суда объективности по этому делу.
Путина нужно судить без политики
Ван Вэньбинь подчеркнул, что МКС должен обойтись без политизации этого дела.
Кроме того, Международный уголовный суд должен избегать двойных стандартов, в частности относительно уголовного преследования российского диктатора.
Напомним, 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда издала ордера на арест президента россии владимира путина и детской омбудсменки Марии Львовской-Беловой.
Добавим, в августе в Южной Африке запланирован саммит, который намерен посетить кремлевский диктатор владимир путин. Однако после ордера МКС страна обязана арестовать президента россии.
Фото: Facebook-страница МИД Китая