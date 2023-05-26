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У ISW пояснили, навіщо Путіну треба ядерна зброя на території Білорусі

26 травня 2023 07:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У ISW пояснили, навіщо Путіну треба ядерна зброя на території Білорусі
Володимир Путін (праворуч) і Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російська Федерація не має практичної потреби у розміщенні ядерної зброї на території Білорусі. Такий крок потрібен Кремлю для подальшого підкорення цієї країни.

Про це повідомляє у своєму традиційному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Немає практичного смислу

Аналітики Інституту наголосили, що Російська Федерація давно має ядерну зброю, яка може вразити будь-яку ціль, яку б могла вразити тактична ядерна зброя, що планується до розміщення на території Республіки Білорусь.

Тож якогось практичного значення угода про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі не має.

У ISW вважають такий розвиток подій малоімовірним.

Навіщо Путіну ця угода

Експерти Інституту вивчення війни пояснили, що розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі вимагатиме як значної військової інфраструктури, так і підпорядкування російському військовому командуванню щонайменше частини збройних сил Білорусі.

Тож, припускають у ISW, угода про розміщення ядерної зброї в Білорусі потрібно Володимиру Путіну для подальшого збільшення контролю над цією країною.

Нагадаємо, що Мінськ і Москва домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території Білорусі ще у березні поточного року. Про це нібито давно просив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. 

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