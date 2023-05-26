Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow В ISW объяснили, зачем Путину нужно ядерное оружие на территории Беларуси arrow

В ISW объяснили, зачем Путину нужно ядерное оружие на территории Беларуси

26 мая 2023 07:51
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В ISW объяснили, зачем Путину нужно ядерное оружие на территории Беларуси
Владимир Путин (справа) и Александр Лукашенко. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российская Федерация не нуждается в размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Такой шаг требуется Кремлю для дальнейшего покорения этой страны.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

Читайте также:

Нет практического смысла

Аналитики Института отметили, что Российская Федерация давно имеет ядерное оружие, которое может поразить любую цель, которую могло бы поразить тактическое ядерное оружие, планируемое к размещению на территории Республики Беларусь.

Поэтому какого-либо практического значения соглашение о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не имеет.

В ISW считают такое развитие событий маловероятным.

Зачем Путину это соглашение

Эксперты Института изучения войны объяснили, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси потребует как значительной военной инфраструктуры, так и подчинения российскому военному командованию по меньшей мере части вооруженных сил Беларуси.

Итак, предполагают в ISW, соглашение о размещении ядерного оружия в Беларуси нужно Владимиру Путину для дальнейшего увеличения контроля над этой страной.

Напомним, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси еще в марте этого года. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас