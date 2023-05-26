В ISW объяснили, зачем Путину нужно ядерное оружие на территории Беларуси

Владимир Путин (справа) и Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Российская Федерация не нуждается в размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Такой шаг требуется Кремлю для дальнейшего покорения этой страны.

Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Нет практического смысла

Аналитики Института отметили, что Российская Федерация давно имеет ядерное оружие, которое может поразить любую цель, которую могло бы поразить тактическое ядерное оружие, планируемое к размещению на территории Республики Беларусь.

Поэтому какого-либо практического значения соглашение о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не имеет.

В ISW считают такое развитие событий маловероятным.

Зачем Путину это соглашение

Эксперты Института изучения войны объяснили, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси потребует как значительной военной инфраструктуры, так и подчинения российскому военному командованию по меньшей мере части вооруженных сил Беларуси.

Итак, предполагают в ISW, соглашение о размещении ядерного оружия в Беларуси нужно Владимиру Путину для дальнейшего увеличения контроля над этой страной.

Напомним, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси еще в марте этого года. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.