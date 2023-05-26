В ISW объяснили, зачем Путину нужно ядерное оружие на территории Беларуси
Российская Федерация не нуждается в размещении ядерного оружия на территории Беларуси. Такой шаг требуется Кремлю для дальнейшего покорения этой страны.
Об этом сообщает в своем традиционном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).
Нет практического смысла
Аналитики Института отметили, что Российская Федерация давно имеет ядерное оружие, которое может поразить любую цель, которую могло бы поразить тактическое ядерное оружие, планируемое к размещению на территории Республики Беларусь.
Поэтому какого-либо практического значения соглашение о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси не имеет.
В ISW считают такое развитие событий маловероятным.
Зачем Путину это соглашение
Эксперты Института изучения войны объяснили, что размещение тактического ядерного оружия в Беларуси потребует как значительной военной инфраструктуры, так и подчинения российскому военному командованию по меньшей мере части вооруженных сил Беларуси.
Итак, предполагают в ISW, соглашение о размещении ядерного оружия в Беларуси нужно Владимиру Путину для дальнейшего увеличения контроля над этой страной.
Напомним, что Минск и Москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси еще в марте этого года. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.