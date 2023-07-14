У ISW пояснили, для чого російський генерал Попов записав звернення проти міноборони

Генерал-майор Іван Попов. Фото: росЗМІ

Очільник генштабу РФ Валерій Герасимов, імовірно, відсторонив генерал-майора Попова від командування армією через наказ Кремля про унеможливлення критики військово-політичного керівництва Росії. Сам демарш Івана Попова свідчить про руйнування військової вертикалі у РФ.

Про це заявив у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Причина демаршу Попова

Аналітики ISW припускають, що генерал-майор Попов, записавши своє аудіозвернення, спробував достукатися напряму до Кремля, оминувши міністерство оборони РФ.

Метою є відсторонення керівника генштабу Валерія Герасимова від командування окупаційними військами в Україні.

Цей крок, зазначають в Інституті, є свідченням руйнування російської військової вертикалі, де усе частіше командири військових угруповань починають ігнорувати верховне військове керівництво.

Чому генерала відсторонили від посади

Джерело, пов’язане із російськими спецслужбами, зазначило, що Попов планував записати своє звернення ще до того, як Герасимов відсторонив його від командування 58-ою армією.

У свою чергу Валерій Герасимов, на думку аналітиків ISW, ухвалив рішення відсторонити Попова через те, що у Кремлі йому поставили завдання вирішити усі ці проблеми із критикою до того, як вона дійшла до Володимира Путіна.

Нагадаємо, що раніше депутат Держдуми Андрій Гурульов виклав на своєму каналі аудіозапис звернення командувача 58-ої загальновійськової армії Південного військового округу РФ, генерал-майора Івана Попова.

Полов заявив у своєму зверненні, що верховне військове керівництво Росії зрадило окупаційні війська.

Йдеться, зокрема, про відсутність контрбатарейної боротьби, відсутність станцій артилерійської розвідки, що призвело, за словами генерала, до масової загибелі та поранень російських окупантів.

Своє відсторонення командувач армії схарактеризував як зраду вищого військового керівництва.