В ISW объяснили, для чего российский генерал Попов записал обращение против минобороны

Генерал-майор Иван Попов. Фото: росСМИ

Руководитель генштаба РФ Валерий Герасимов, предположительно, отстранил генерал-майора Попова от командования армией из-за приказа Кремля о прекращении критики военно-политического руководства России. Сам демарш Ивана Попова свидетельствует о разрушении военной вертикали в РФ.

Об этом заявил в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Причина демарша Попова

Аналитики ISW предполагают, что генерал-майор Попов, записав свое аудиообращение, попытался достучаться напрямую в Кремль, минуя министерство обороны РФ.

Целью является отстранение руководителя генштаба Валерия Герасимова от командования оккупационными войсками в Украине.

Этот шаг, как отмечают в Институте, является свидетельством разрушения российской военной вертикали, где все чаще командиры военных группировок начинают игнорировать верховное военное руководство.

Почему генерала отстранили от должности

Источник, связанный с российскими спецслужбами, отметил, что Попов планировал записать свое обращение еще до того, как Герасимов отстранил его от командования 58-й армией.

В свою очередь, Валерий Герасимов, по мнению аналитиков ISW, принял решение отстранить Попова из-за того, что в Кремле ему поставили задачу решить все эти проблемы с критикой до того, как она дошла до Владимира Путина.

Напомним, что ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев изложил на своем канале аудиозапись обращения командующего 58 общевойсковой армией Южного военного округа РФ, генерал-майора Ивана Попова.

Полов заявил в своем обращении, что верховное военное руководство России предало оккупационные войска.

Речь идет, в частности, об отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии станций артиллерийской разведки, что привело, по словам генерала, к массовой гибели и ранениям российских оккупантов.

Свое отстранение командующий армией охарактеризовал как предательство высшего военного руководства.