У Європарламенті підтримали створення спецфонд для України на суму 50 млн євро

Засідання Європарламенту. Фото ілюстративне: google

У вівторок, 3 жовтня, Європейський парламент на підтримку Єврокомісії ухвалив резолюцію, яка стосується перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки. У ній, зокрема, йдеться про утворення спеціального Українського фонду на суму 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

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Ухвалення резолюції

Повідомляється, що резолюцію ухвалили під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі. "За" проголосували 393 депутати, проти виступили 136, також 92 політики утрималися.

"Європейський парламент підтверджує той факт, що цей перегляд має бути сфокусований на численних наслідках російської агресивної війни проти України, на зміцненні відкритої стратегічної автономії й суверенітету Європейського Союзу та на наданні ЄС адекватної гнучкості для відповіді на кризи", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що цей документ допоможе залучити інших партнерів та забезпечити ефективні витрати в інтересах України та її народу.

Що стосується Українського фонду, то у Європарламенті наголошують на тому, що він має бути узгоджений якомога швидше після ухвалення довгострокового бюджету ЄС.

Нагадаємо, в Україні розпочинають роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року. Він охоплює, зокрема, усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянами.