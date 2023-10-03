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В Европарламенте поддержали создание спецфонда для Украины на сумму 50 млн евро

3 октября 2023 18:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Европарламенте поддержали создание спецфонда для Украины на сумму 50 млн евро
Заседание Европарламента. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 3 октября, Европейский парламент в поддержку Еврокомиссии принял резолюцию по пересмотру многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы. В нем, в частности, речь идет об образовании специального Украинского фонда на сумму 50 миллиардов евро.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

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Принятие резолюции

Сообщается, что резолюция была принята во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге. "За" проголосовали 393 депутата, против выступили 136, также 92 политика воздержались.

"Европейский парламент подтверждает тот факт, что этот пересмотр должен быть сфокусирован на многочисленных последствиях российской агрессивной войны против Украины, укреплении открытой стратегической автономии и суверенитета Европейского Союза и предоставлении ЕС адекватной гибкости для ответа на кризисы", — говорится в материале.

Отмечается, что данный документ поможет привлечь других партнеров и обеспечить эффективные затраты в интересах Украины и ее народа.

Что касается Украинского фонда, то в Европарламенте подчеркивают, что он должен быть согласован как можно скорее после принятия долгосрочного бюджета ЕС.

Напомним, в Украине приступают к работе над единым Планом реформ до 2027 года. Он включает, в частности, все сферы, влияющие на государственные институты, экономику и взаимодействие с гражданами.

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