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В ЕС призвали помогать Украине, если США уменьшат поддержку

11 ноября 2023 17:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В ЕС призвали помогать Украине, если США уменьшат поддержку
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Xiaoyu Yin
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что помощь Украине от Соединенных Штатов Америки может снизиться. По его словам, на фоне этого страны ЕС должны быть готовы продолжать поддерживать Киев.

Об этом Жозеп Боррель сказал в ходе Конгресса партии европейских социалистов в Малаге.

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"У нас много проблем, которые станут испытанием для ЕС. Прежде всего — Украина, где перспектива победы над Россией не является мгновенной", — подчеркнул Боррель.

По его словам, европейцы, которые имеют необходимые средства для этого, должны быть готовыми продолжать помогать Украине, учитывая, что поддержка США, скорее всего, уменьшится.

Напомним, Соединенные Штаты Америки уже не имеют средств, которые были из Инициативы содействия безопасности Украине (USAI), поэтому сейчас помощь передается только в пределах полномочий президента (PDA), из-за чего объем таких пакетов стал меньше.

Также мы писали, что украинский постоянный представитель ООН Сергей Кислица высказал мнение о возможном снижении международной поддержки Украины после ноября 2024 года. Он выразил уверенность, что этого не произойдет, объяснив свою позицию несколькими аргументами.

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