Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Фото: росСМИ

Сегодня, 21 июня, послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России. В пакет вошли меры, направленные на противодействие обходу санкций, а также персональные санкции.

Об этом сообщает Еврокомиссия.

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"Я приветствую политическое соглашение относительно нашего 11-го пакета санкций. Он нанесет очередной удар по военной машине Путина за счет усиления экспортных ограничений, направленных против организаций, поддерживающих Кремль. Наш инструмент борьбы с обходом санкций не позволит России получить в свои руки товары, подпадающих под санкции" , — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

В ЕС согласовали 11 пакет антироссийских санкций. Скриншот

Реакция Ермака

По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, часть санкционных шагов предлагала группа Макфола-Ермака.

Андрей Ермак о новом пакете антироссийских санкций. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что на днях Президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейского Совета Урсула фон дер Ляен провели телефонный разговор. Они обсудили поддержку Украины и новый пакет санкций против России .