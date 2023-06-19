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Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн нові санкції проти РФ

19 червня 2023 22:09
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн нові санкції проти РФ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської Ради Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову. Вони оговорили підтримку України та новий пакет санкцій проти Росії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Зеленський.

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Розмова Зеленського та фон дер Ляєн

Напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні, яка відбудеться 21-22 червня, було обговорено подальшу фінансову підтримку України та перспективи ухвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

"Цього тижня очікуємо оприлюднення проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії", — розповів президент.

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Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зателефонував прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку 19 червня. Лідери, зокрема, обговорили оборонні потреби нашої держави та продовження подальшої співпраці між країнами.

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