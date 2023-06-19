Зеленський обговорив з Урсулою фон дер Ляєн нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський та президентка Європейської Ради Урсула фон дер Ляєн провели телефонну розмову. Вони оговорили підтримку України та новий пакет санкцій проти Росії.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Зеленський.

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Напередодні Конференції з питань відновлення України в Лондоні, яка відбудеться 21-22 червня, було обговорено подальшу фінансову підтримку України та перспективи ухвалення 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії.

"Цього тижня очікуємо оприлюднення проміжної усної оцінки прогресу України у виконанні рекомендацій Європейської комісії", — розповів президент.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зателефонував прем'єр-міністру Британії Ріші Сунаку 19 червня. Лідери, зокрема, обговорили оборонні потреби нашої держави та продовження подальшої співпраці між країнами.