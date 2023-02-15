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Боррель призвал страны ЕС делиться танками из Украиной и предупредил об "решающих событиях" в войне

15 февраля 2023 17:18
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Военная помощь Украине: Жозеп Боррель призвал активнее предоставлять Украине танки
Жозеп Боррель
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель призвал европейские страны как можно быстрее передать Украине свои танки на складах. Он отметил, что весной и летом ожидаются "решающие события" в войне, которую россия ведет против Украины.

Об этом Жозеп Боррель сказал, выступая перед депутатами Европейского парламента в Страсбурге.

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"Я обратился с посланием ко всем европейским странам, которые имеют современные и эффективные танки, пылящиеся на складах и не приносящие никакой пользы. Передайте их Украине как можно быстрее. Потому что весной и летом мы столкнемся с решающими событиями", — отметил Боррель.

Глава дипломатии ЕС также подчеркнул, чтобы достичь мира, нужно выиграть войну.

"Мы можем помочь Украине в военном плане, и в то же время прилагать все дипломатические усилия, необходимые для достижения мира как можно быстрее… Мы должны оказывать больше поддержки и активизировать наши дипломатические усилия", — подчеркнул он.

Военная помощь не противоречит дипломатии

По его словам, в ближайшее время он обратится к Генеральному секретарю ООН с просьбой начать процесс медиации, хотя, по словам Борреля, к этому времени все, кто разговаривал с путиным, потерпели неудачу и вернулись с сообщением, что он хочет продолжать войну.

"Мы должны и дальше обсуждать, как достичь этого мира. И чтобы достичь мира, мы должны продолжать поддерживать Украину в военном плане еще больше, чем мы это делали до этого. И это будет одним из моих ключевых посланий сегодня", — подчеркнул Боррель.

Глава европейской дипломатии также подчеркнул, что реальность на местах боя сейчас чрезвычайно напряженная.

"Более 360 тысяч российских солдат находятся там, вдвое больше, чем до войны, и российское контрнаступление, хоть и в небольших масштабах, началось.... больше боеприпасов, больше тренировок для украинских войск. Таким образом мы продолжаем показывать, что мы не устанем и будем прилагать усилия, чтобы помочь Украине", — сказал Боррель.

Боррель призвал не прекращать поставки оружия Украине и вести переговоры о мире.

"Чрезвычайно важно сосредоточиться на европейских усилиях достижения мира и координировать работу, которую проводят страны-члены, и все больше и больше оказывать помощь как можно быстрее... Эта военная помощь не противоречит поиску мира по дипломатическому пути… Это может проходить параллельно. Я не понимаю тех, кто говорит, что для того, чтобы вести переговоры, мы должны прекратить оказывать военную помощь Украине. Наоборот, и то, и другое нужно делать вместе. Это не дебаты о голубях и ястребах", сказал он.

Напомним, 2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев. Они приняли участие в саммите Украина-ЕС.

Ранее стало известно, что Нидерланды и Дания не предоставят Украине танки Leopard 2 из своих запасов. Правительства стран пересмотрели свои решения о предоставлении Киеву современных боевых машин.

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