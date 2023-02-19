Украине нужны боеприпасы, а не аплодисменты - Боррель про войну

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель возмущен, что Украина получает много аплодисментов, а не боеприпасов. В связи с этим, он призывает увеличить поставки снарядов для ведения войны.

Об этом Боррель сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, передает "Интерфакс-Украина".

Заявление Борреля

"Зеленский и украинцы получают массу аплодисментов, но недостаточно боеприпасов. Это парадокс. Они нуждаются в меньшем количестве аплодисментов и больших поставок вооружения. Украина борется, отдавая самую высокую цену жизнями, но эта война происходит на европейской территории, затрагивая нас и оказывая глобальный эффект на весь мир", — сказал Боррель.

В то же время чиновник уточнил, что сейчас Европейский союз встал перед "тремя основными вызовами: наш авторитет как мирового игрока, наша стратегическая ответственность за безопасность и оборону, наше взаимодействие с партнерами для сохранения или переустройства сотрудничества с глобальным Югом".

Напомним, 2 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыли в Киев. Они приняли участие в саммите Украина-ЕС.

Ранее стало известно, что Нидерланды и Дания не предоставят Украине танки Leopard 2 из своих запасов. Правительства стран пересмотрели свои решения о предоставлении Киеву современных боевых машин.