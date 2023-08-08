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Потрібно дослідити причетність РФ до вибуху в турецькому порту, — ГУР

8 серпня 2023 03:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Потрібно дослідити причетність РФ до вибуху в турецькому порту, — ГУР
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчора, 7 серпня, стався вибух на одному з портів Туреччини. Під час розслідування інциденту варто дослідити причетність до нього Росії.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону. 

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"Звичайно, потрібно перевіряти всю інформацію. Але, безумовно, необхідно вивчити та дослідити причетність путінської Росії до цих подій. Дуже дивною виглядає ситуація — вибух елеватора напередодні можливого візиту путінського диктатора (російського диктатора Володимира Путіна. — Ред.) до Туреччини", — пояснив Юсов.

Також він зазначив, що Туреччина планує провести розмову з Путіним щодо продовження "зернової угоди", а також Анкара часто порушує питання відновлення транспортування українського зерна.

"І тут відбувається така подія. Збіг? Не думаю", — додав представник ГУР.

Нагадаємо, що в понеділок, 7 серпня, біля порту Деріндже в Туреччині, розташованого на березі Мармурового моря, пролунав потужний вибух. За словами очевидців, епіцентром вибуху став один із елеваторів для зберігання пшениці.

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін може приїхати до Туреччини. Ймовірно, це відбудеться наприкінці серпня.

Додамо, що країна-агресорка після атаки на Чорноморський флот подумала про повернення до дії "зернової угоди". Наразі у Кремлі розробляють відповідний план.

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