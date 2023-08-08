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Необходимо исследовать причастность РФ к взрыву в турецком порту, — ГУР

8 августа 2023 03:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Необходимо исследовать причастность РФ к взрыву в турецком порту, — ГУР
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вчера, 7 августа, произошел взрыв на одном из портов Турции. В ходе расследования инцидента следует исследовать причастность к нему России.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Конечно нужно проверять всю информацию. Но, безусловно, необходимо изучить и исследовать причастность путинской России к этим событиям. Очень странной выглядит ситуация — взрыв элеватора накануне возможного визита путинского диктатора (российского диктатора Владимира Путина. — Ред.) в Турцию", — объяснил Юсов.

Также он отметил, что Турция планирует провести разговор с Путиным о продлении "зернового соглашения", а также Анкара часто поднимает вопрос возобновления транспортировки украинского зерна.

"И здесь происходит такое событие. Совпадение? Не думаю", — добавил представитель ГУР.

Напомним, что в понедельник, 7 августа, у порта Дериндже в Турции, расположенного на берегу Мраморного моря, раздался мощный взрыв. По словам очевидцев, эпицентром взрыва стал один из элеваторов для хранения пшеницы.

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин может приехать в Турцию. Вероятно, это произойдет в конце августа.

Добавим, что страна-агрессорка после атаки на Черноморский флот подумала о возвращении к действию "зернового соглашения". В Кремле разрабатывают соответствующий план.

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